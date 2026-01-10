Скидки
Выход в финал турнира в Брисбене стал для Медведева 41-м в карьере на уровне ATP

Выход в финал турнира в Брисбене стал для Медведева 41-м в карьере на уровне ATP
Комментарии

Выход в финал турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене стал для 13-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева 41-м в карьере на турнирах уровня ATP.

В полуфинальном матче Медведев оказался сильнее 37-й ракетки мира Алекса Михельсена, которого обыграл со счётом 6:4, 6:2.

Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алекс Михельсен
37
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Турнир в Брисбене стал для Медведева первым в сезоне-2026. В финале он сразится с ещё одним представителем США Брэндоном Накашимой.

До этого Медведев выходил в финал турнира категории ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате после победы россиянина над австралийцем Джеймсом Даквортом. В финале Медведев обыграл француза Корентена Муте.

Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
