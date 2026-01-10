Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский: у Рублёва есть потенциал выступить хорошо на Australian Open

Андрей Ольховский: у Рублёва есть потенциал выступить хорошо на Australian Open
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении россиянина Андрея Рублёва на турнире ATP-250 в Гонконге перед Australian Open. В 1/2 финала в Гонконге Рублёв уступил седьмой ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти (7:6 (7:3), 5:7, 4:6).

Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 6
7 7 		5 4
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Андрей последние матчи играл неплохо. Матч с Музетти был фантастически интересным. Лоренцо показал невероятный теннис в решающий момент. У Рублёва было 4:5 и 15:40, где Музетти просто феноменально отыграл: свобода, скорость. Мне понравились оба теннисиста. Не думаю, что поражение Рублёва должно оставить какой-то осадок. Обидно, что проиграл. Есть потенциал выступить хорошо на Australian Open», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Рублёв — мимо финала Гонконга! Андрей проиграл Музетти и пустил его в топ-5 рейтинга
Рублёв — мимо финала Гонконга! Андрей проиграл Музетти и пустил его в топ-5 рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android