Андрей Ольховский: у Рублёва есть потенциал выступить хорошо на Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении россиянина Андрея Рублёва на турнире ATP-250 в Гонконге перед Australian Open. В 1/2 финала в Гонконге Рублёв уступил седьмой ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти (7:6 (7:3), 5:7, 4:6).
«Андрей последние матчи играл неплохо. Матч с Музетти был фантастически интересным. Лоренцо показал невероятный теннис в решающий момент. У Рублёва было 4:5 и 15:40, где Музетти просто феноменально отыграл: свобода, скорость. Мне понравились оба теннисиста. Не думаю, что поражение Рублёва должно оставить какой-то осадок. Обидно, что проиграл. Есть потенциал выступить хорошо на Australian Open», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
