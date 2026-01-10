Скидки
Теннис

Андрей Ольховский высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира в Брисбене

Андрей Ольховский высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира в Брисбене
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал турнира ATP-250 в Брисбене.

«Важная победа для Даниила. Самое главное, что Даня нашёл игру, которую в начале прошлого сезона он не мог найти. Я считаю, что Медведев показывает очень уверенный теннис. Бывают единичные осечки, но стал играть быстрее и ближе к корту. Очень уверенно и безошибочно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале Медведев обыграл 37-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена.

Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алекс Михельсен
37
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Новости. Теннис
