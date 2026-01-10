Андрей Ольховский высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира в Брисбене
Поделиться
Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал турнира ATP-250 в Брисбене.
«Важная победа для Даниила. Самое главное, что Даня нашёл игру, которую в начале прошлого сезона он не мог найти. Я считаю, что Медведев показывает очень уверенный теннис. Бывают единичные осечки, но стал играть быстрее и ближе к корту. Очень уверенно и безошибочно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В полуфинале Медведев обыграл 37-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена.
Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
37
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Материалы по теме
Комментарии
- 10 января 2026
-
14:39
-
14:28
-
14:13
-
13:51
-
13:50
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:22
-
12:59
-
12:43
-
12:39
-
12:33
-
12:29
-
12:15
-
12:08
-
11:46
-
11:38
-
11:02
-
10:51
-
10:03
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
07:57
-
07:51
-
05:39
-
04:57
-
00:51
-
00:49
-
00:29
-
00:22
-
00:14