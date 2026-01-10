Андрей Ольховский высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира в Брисбене

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал турнира ATP-250 в Брисбене.

«Важная победа для Даниила. Самое главное, что Даня нашёл игру, которую в начале прошлого сезона он не мог найти. Я считаю, что Медведев показывает очень уверенный теннис. Бывают единичные осечки, но стал играть быстрее и ближе к корту. Очень уверенно и безошибочно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале Медведев обыграл 37-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена.