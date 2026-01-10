Гауфф в двух сетах обыграла Швёнтек в полуфинале United Cup

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек, занимающую вторую строчку мирового рейтинга, в матче полуфинала турнира United Cup. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

По ходу матча Гауфф подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Швёнтек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Счёт между сборными США и Польши на турнире на данный момент равный — 1-1. Финалист определится в микст-матче между американцами Кори Гауфф и Кристианом Харрисоном и польскими теннисистами Игой Швёнтек и Хубертом Хуркачем. Хуркач ранее обыграл представителя США Тейлора Фрица.