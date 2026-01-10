Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Ига Швёнтек, результат матча 19 января 2026, счёт 2:0; 1/2 финала; турнир United Cup

Гауфф в двух сетах обыграла Швёнтек в полуфинале United Cup
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек, занимающую вторую строчку мирового рейтинга, в матче полуфинала турнира United Cup. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 12:20 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По ходу матча Гауфф подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Швёнтек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Счёт между сборными США и Польши на турнире на данный момент равный — 1-1. Финалист определится в микст-матче между американцами Кори Гауфф и Кристианом Харрисоном и польскими теннисистами Игой Швёнтек и Хубертом Хуркачем. Хуркач ранее обыграл представителя США Тейлора Фрица.

Сетка турнира United Cup
Материалы по теме
Медведев — снова в финале Брисбена! Семь лет назад он остановился в шаге от титула
Медведев — снова в финале Брисбена! Семь лет назад он остановился в шаге от титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android