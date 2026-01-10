Гауфф в двух сетах обыграла Швёнтек в полуфинале United Cup

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек, занимающую вторую строчку мирового рейтинга, в матче полуфинала турнира United Cup. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
По ходу матча Гауфф подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Швёнтек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.
Счёт между сборными США и Польши на турнире на данный момент равный — 1-1. Финалист определится в микст-матче между американцами Кори Гауфф и Кристианом Харрисоном и польскими теннисистами Игой Швёнтек и Хубертом Хуркачем. Хуркач ранее обыграл представителя США Тейлора Фрица.
- 10 января 2026
-
14:39
-
14:28
-
14:13
-
13:51
-
13:50
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:22
-
12:59
-
12:43
-
12:39
-
12:33
-
12:29
-
12:15
-
12:08
-
11:46
-
11:38
-
11:02
-
10:51
-
10:03
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
07:57
-
07:51
-
05:39
-
04:57
-
00:51
-
00:49
-
00:29
-
00:22
-
00:14