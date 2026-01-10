Скидки
Стала известна сетка турнира WTA-500 в Аделаиде, где сыграют пять россиянок

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В основной сетке соревнований заявлено пять россиянок: Мирра Андреева (третий номер посева), Екатерина Александрова (4), Людмила Самсонова (7), Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Первой сеяной является американка Джессика Пегула. Во втором круге соревнований она встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — квалифаер. Вторая сеяная — Мэдисон Киз сыграет с Еленой Остапенко или квалифаером.

Теннис. Турнир WTA-500, Аделаида (Австралия). Все матчи первого круга с участием россиянок:

  • Мирра Андреева (3) — Лейла Фернандес (Канада).
  • Людмила Самсонова (7) — Маркета Вондроушова (Чехия).
  • Диана Шнайдер — Кимберли Биррелл (Австралия, WС).
  • Екатерина Александрова (4) — победитель квалификации.
  • Анна Калинская — победитель квалификации.
Календарь турнира в Аделаиде
Комментарии
