Стала известна сетка турнира WTA-500 в Аделаиде, где сыграют пять россиянок

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В основной сетке соревнований заявлено пять россиянок: Мирра Андреева (третий номер посева), Екатерина Александрова (4), Людмила Самсонова (7), Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Первой сеяной является американка Джессика Пегула. Во втором круге соревнований она встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — квалифаер. Вторая сеяная — Мэдисон Киз сыграет с Еленой Остапенко или квалифаером.

Теннис. Турнир WTA-500, Аделаида (Австралия). Все матчи первого круга с участием россиянок: