Стала известна сетка турнира WTA-500 в Аделаиде, где сыграют пять россиянок
Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В основной сетке соревнований заявлено пять россиянок: Мирра Андреева (третий номер посева), Екатерина Александрова (4), Людмила Самсонова (7), Диана Шнайдер и Анна Калинская.
Первой сеяной является американка Джессика Пегула. Во втором круге соревнований она встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — квалифаер. Вторая сеяная — Мэдисон Киз сыграет с Еленой Остапенко или квалифаером.
Теннис. Турнир WTA-500, Аделаида (Австралия). Все матчи первого круга с участием россиянок:
- Мирра Андреева (3) — Лейла Фернандес (Канада).
- Людмила Самсонова (7) — Маркета Вондроушова (Чехия).
- Диана Шнайдер — Кимберли Биррелл (Австралия, WС).
- Екатерина Александрова (4) — победитель квалификации.
- Анна Калинская — победитель квалификации.
