Соболенко — первая теннисистка, вышедшая в финал турнира в Брисбене три года подряд

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой, кто достиг трёх финалов подряд в одиночном разряде на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) с момента основания турнира в 2009 году.

В полуфинале соревнований Соболенко обыграла Каролину Мухову из Чехии (20-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4. За титул белорусская теннисистка поспорит с украинкой Мартой Костюк (26-я в рейтинге).

Напомним, Арина Соболенко в 2024 году проиграла в финале соревнований в Брисбене, а в 2025-м стала чемпионкой турнира. Турнир в Брисбене-2026 проходит с 5 по 11 января.