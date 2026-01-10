Соболенко — первая теннисистка, вышедшая в финал турнира в Брисбене три года подряд
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой, кто достиг трёх финалов подряд в одиночном разряде на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) с момента основания турнира в 2009 году.
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 08:10 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
26
Марта Костюк
М. Костюк
В полуфинале соревнований Соболенко обыграла Каролину Мухову из Чехии (20-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4. За титул белорусская теннисистка поспорит с украинкой Мартой Костюк (26-я в рейтинге).
Напомним, Арина Соболенко в 2024 году проиграла в финале соревнований в Брисбене, а в 2025-м стала чемпионкой турнира. Турнир в Брисбене-2026 проходит с 5 по 11 января.
Комментарии
