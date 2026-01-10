Скидки
Стали известны финалисты турнира WTA-250 в Окленде

Сегодня, 10 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Стали известны имена обеих финалисток.

57-я ракетка мира представительница Китая Ван Синьюй оказалась сильнее филиппинки Александры Эалы (53- ракетка мира), обыграв её со счётом 5:7, 7:5, 6:4.

13-я ракетка мира украинка Элина Свитолина одолела во втором полуфинале американку Иву Йович, занимающую в рейтинге 35-е место. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Таким образом, в финале турнира встретятся Синьюй и Свитолина. Матч запланирован на воскресенье, 11 января. Он начнётся не ранее 7:00 мск.

Сетка турнира WTA-250 в Окленде
