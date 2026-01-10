Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны имена финалистов турнира категории ATP-250 в Брисбене

Стали известны имена финалистов турнира категории ATP-250 в Брисбене
Комментарии

Сегодня, 10 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. По их результатам стали известны имена двух финалистов.

В матче между двумя представителями США, Александром Ковачевичем и Брэндоном Накашимой, сильнее оказался Накашима. Он одолел соперника со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл ещё одного американского теннисиста, Алекса Михельсена. Их встреча завершилась победой Медведева в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Таким образом, в финале турнира в Брисбене встретятся Накашима и Медведев. Встреча теннисистов запланирована на воскресенье, 11 января. Она начнётся не ранее 11:30 мск.

Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
Материалы по теме
Медведев — снова в финале Брисбена! Семь лет назад он остановился в шаге от титула
Медведев — снова в финале Брисбена! Семь лет назад он остановился в шаге от титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android