Стали известны имена финалистов турнира категории ATP-250 в Брисбене

Сегодня, 10 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. По их результатам стали известны имена двух финалистов.

В матче между двумя представителями США, Александром Ковачевичем и Брэндоном Накашимой, сильнее оказался Накашима. Он одолел соперника со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл ещё одного американского теннисиста, Алекса Михельсена. Их встреча завершилась победой Медведева в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Таким образом, в финале турнира в Брисбене встретятся Накашима и Медведев. Встреча теннисистов запланирована на воскресенье, 11 января. Она начнётся не ранее 11:30 мск.