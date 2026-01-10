Известна сетка турнира WTA-250 в Хобарте, где выступят Винус Уильямс и Эмма Радукану
Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). В основной сетке соревнований не заявлено ни одной россиянки, но выступят семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану из Великобритании.
Теннис. Турнир WTA-250. Хобарт (Австралия). Матчи первого круга (частично):
- Эмма Радукану (Великобритания, 1) — Камила Осорио (Колумбия, WC).
- Ребека Шрамкова (Словакия) — Варвара Грачёва (Франция).
- Ива Йович (США, 3) - Джанис Тьен (Индонезия).
- Татьяна Мария (Германия, 6) — Винус Уильямс (США, WC).
- Питон Стирнс (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).
- Ольга Данилович (Сербия) — Маккартни Кесслер (США, 2) .
