Теннис

Известна сетка турнира WTA-250 в Хобарте, где выступят Винус Уильямс и Эмма Радукану

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). В основной сетке соревнований не заявлено ни одной россиянки, но выступят семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану из Великобритании.

Теннис. Турнир WTA-250. Хобарт (Австралия). Матчи первого круга (частично):

  • Эмма Радукану (Великобритания, 1) — Камила Осорио (Колумбия, WC).
  • Ребека Шрамкова (Словакия) — Варвара Грачёва (Франция).
  • Ива Йович (США, 3) - Джанис Тьен (Индонезия).
  • Татьяна Мария (Германия, 6) — Винус Уильямс (США, WC).
  • Питон Стирнс (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).
  • Ольга Данилович (Сербия) — Маккартни Кесслер (США, 2) .
