Известна сетка турнира WTA-250 в Хобарте, где выступят Винус Уильямс и Эмма Радукану

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). В основной сетке соревнований не заявлено ни одной россиянки, но выступят семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану из Великобритании.

Теннис. Турнир WTA-250. Хобарт (Австралия). Матчи первого круга (частично):