Александр Бублик пробился в финал турнира в Гонконге, где сыграет с Лоренцо Музетти

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале он обыграл американца Маркоса Гирона (64-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Бублик восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гирона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За титул в Гонконге Бублик поспорит с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти, который в 1/2 финала оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва (6:7 (3:7), 7:5, 6:4).