Александр Бублик пробился в финал турнира в Гонконге, где сыграет с Лоренцо Музетти
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале он обыграл американца Маркоса Гирона (64-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:2.
Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 13:45 МСК
64
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
11
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Бублик восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гирона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
За титул в Гонконге Бублик поспорит с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти, который в 1/2 финала оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва (6:7 (3:7), 7:5, 6:4).
