Определились финалисты турнира ATP-250 в Гонконге

Сегодня, 10 января, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-250. Гонконг. Финал:

В полуфинале соревнований Музетти обыграл 16-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Бублик на этой же стадии оказался сильнее американца Маркоса Гирона (64-й в рейтинге) (3:6, 6:4, 6:2).

Турнир в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующим чемпионом является француз Александр Мюллер. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
