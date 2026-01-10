Определились финалисты турнира ATP-250 в Гонконге

Сегодня, 10 января, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-250. Гонконг. Финал:

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 3).

В полуфинале соревнований Музетти обыграл 16-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Бублик на этой же стадии оказался сильнее американца Маркоса Гирона (64-й в рейтинге) (3:6, 6:4, 6:2).

Турнир в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующим чемпионом является француз Александр Мюллер. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.