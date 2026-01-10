Скидки
Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Василь Кирков/Барт Стевенс, результат матча 10 января, счёт

Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в парный финал турнира в Гонконге
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал турнира ATP-250 в Гонконге. В полуфинале соревнований они обыграли дуэт Василя Киркова и Барта Стевенсена со счётом 7:5, 3:6, 1:0 [10:8].

Гонконг — парный разряд. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 14:15 МСК
Василь Кирков
США
Василь Кирков
Барт Стевенс
Нидерланды
Барт Стевенс
В. Кирков Б. Стевенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 0 8
7 		3 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Хачанов и Рублёв пять раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Киркова и Стевенсена три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В финале соревнований в Гонконге Рублёв и Хачанов встретятся с итальянскими спортсменами Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего.

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
Новости. Теннис
