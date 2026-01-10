Остапенко в паре с Шувэй выиграли турнир WTA-500 в Брисбене в парном разряде
Латвийская теннисистка Елена Остапенко в паре с представительницей Тайбэя Се Шувэй стали победительницами турнира WTA-500 в австралийском Брисбене, обыграв испанку Кристину Букшу в дуэте с австралийкой Эллен Перес. Встреча теннисисток в финале турнира продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Брисбен — парный разряд (ж). Финал
10 января 2026, суббота. 13:50 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Кристина Букша
Эллен Перес
К. Букша Э. Перес
По ходу матча Остапенко/Шувэй сделали два эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из восьми. Букша/Перес подали навылет один раз, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести.
В финале одиночного разряда турнира в Брисбене сыграют белоруска Арина Соболенко и украинка Марта Костюк.
