Остапенко в паре с Шувэй выиграли турнир WTA-500 в Брисбене в парном разряде

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в паре с представительницей Тайбэя Се Шувэй стали победительницами турнира WTA-500 в австралийском Брисбене, обыграв испанку Кристину Букшу в дуэте с австралийкой Эллен Перес. Встреча теннисисток в финале турнира продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

По ходу матча Остапенко/Шувэй сделали два эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из восьми. Букша/Перес подали навылет один раз, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести.

В финале одиночного разряда турнира в Брисбене сыграют белоруска Арина Соболенко и украинка Марта Костюк.