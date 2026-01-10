Скидки
Теннис

Остапенко/Шувэй — Букша/Перес, результат матча 10 января 2026, счет 2:0, финал турнира в Брисбене

Остапенко в паре с Шувэй выиграли турнир WTA-500 в Брисбене в парном разряде
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в паре с представительницей Тайбэя Се Шувэй стали победительницами турнира WTA-500 в австралийском Брисбене, обыграв испанку Кристину Букшу в дуэте с австралийкой Эллен Перес. Встреча теннисисток в финале турнира продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Брисбен — парный разряд (ж). Финал
10 января 2026, суббота. 13:50 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
К. Букша Э. Перес

По ходу матча Остапенко/Шувэй сделали два эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из восьми. Букша/Перес подали навылет один раз, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести.

В финале одиночного разряда турнира в Брисбене сыграют белоруска Арина Соболенко и украинка Марта Костюк.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене (парный разряд)
