Алькарас — Синнеру: надеюсь, этот сезон будет таким же удачным, как прошлый

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к четырёхкратному победителю мэйждоров итальянцу Яннику Синнеру после их выставочного матча в Инчхоне (Южная Корея). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу испанца. Матч продлился 1 час 48 минут.

«Янник, мы завершили сезон, играя вместе, начали сезон, играя вместе, так что надеюсь, этот сезон будет таким же удачным, как прошлый… Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Всего наилучшего тебе, твоей команде, и, как говорит наша команда, надеюсь, увидимся в воскресенье», — сказал Алькарас в интервью на корте.