Сборная Польши выиграла у США решающий матч в полуфинале United Cup и стала финалистом

Сборная Польши выиграла в полуфинале United Cup — 2026 у национальной команды США матч-микст и стала вторым финалистом турнира.

За польскую сборную в последнем матче сыграли Катажина Кава и Ян Зелиньский, американскую команду представляли Кори Гауфф и Кристиан Харрисон. Польские теннисисты оказались сильнее, одержав победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Ранее представитель американской сборной Тейлор Фриц уступил поляку Хуберту Хуркачу в мужском противостоянии со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7). В женском матче между представительницей США Кори Гауфф и польской спортсменкой Игой Швёнтек сильнее оказалась американская теннисистка. Счёт между сборными перед матчем-микстом составлял 1-1.

В финале турнира Польша сыграет с командой Швейцарии, обыгравшей Бельгию.