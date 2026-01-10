Сборная Польши выиграла у США решающий матч в полуфинале United Cup и стала финалистом

Сборная Польши выиграла в полуфинале United Cup — 2026 у национальной команды США матч-микст и стала вторым финалистом турнира.
За польскую сборную в последнем матче сыграли Катажина Кава и Ян Зелиньский, американскую команду представляли Кори Гауфф и Кристиан Харрисон. Польские теннисисты оказались сильнее, одержав победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Ранее представитель американской сборной Тейлор Фриц уступил поляку Хуберту Хуркачу в мужском противостоянии со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7). В женском матче между представительницей США Кори Гауфф и польской спортсменкой Игой Швёнтек сильнее оказалась американская теннисистка. Счёт между сборными перед матчем-микстом составлял 1-1.
В финале турнира Польша сыграет с командой Швейцарии, обыгравшей Бельгию.
- 10 января 2026
-
17:18
-
16:52
-
16:34
-
16:15
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:22
-
15:02
-
14:42
-
14:39
-
14:28
-
14:13
-
13:51
-
13:50
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:22
-
12:59
-
12:43
-
12:39
-
12:33
-
12:29
-
12:15
-
12:08
-
11:46
-
11:38
-
11:02
-
10:51
-
10:03
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:21