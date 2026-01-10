Скидки
Главная Теннис Новости

Сборная Польши выиграла у США решающий матч в полуфинале United Cup и стала финалистом

Комментарии

Сборная Польши выиграла в полуфинале United Cup — 2026 у национальной команды США матч-микст и стала вторым финалистом турнира.

За польскую сборную в последнем матче сыграли Катажина Кава и Ян Зелиньский, американскую команду представляли Кори Гауфф и Кристиан Харрисон. Польские теннисисты оказались сильнее, одержав победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 14:45 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
К. Гауфф К. Харрисон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		7 7
         
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
К. Кава Я. Зелиньский

Ранее представитель американской сборной Тейлор Фриц уступил поляку Хуберту Хуркачу в мужском противостоянии со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7). В женском матче между представительницей США Кори Гауфф и польской спортсменкой Игой Швёнтек сильнее оказалась американская теннисистка. Счёт между сборными перед матчем-микстом составлял 1-1.

В финале турнира Польша сыграет с командой Швейцарии, обыгравшей Бельгию.

Сетка турнира United Cup
