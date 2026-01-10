Даниил Медведев поднимется в мировом рейтинге после выхода в финал турнира в Брисбене

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поднимется на 12-е место в мировом рейтинге после выхода в финал турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). В 1/2 финала россиянин уверенно обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:2.

Турнир в Брисбене является для Медведева первым в сезоне-2026. В финале он сразится с ещё одним представителем США Брэндоном Накашимой.

До этого Медведев выходил в финал турнира категории ATP в октябре 2025 года. Это произошло в Алма-Ате после победы россиянина над австралийцем Джеймсом Даквортом. В финале Медведев обыграл француза Корентена Муте.