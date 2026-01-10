«Осталось преодолеть ещё одну ступень». Медведев — о выходе в финал турнира в Брисбене
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира АТР-250 в австралийском Брисбене. В матче 1/2 финала россиянин обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена (6:4, 6:2).
Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
37
Алекс Михельсен
А. Михельсен
«Это первый турнир в году, так что сейчас немного легче концентрироваться, пока ещё не сыграно много матчей, а ты не «сгорел». Рад, глядя на то, как играю. На корте борюсь за каждый мяч, стараюсь выиграть, пока что всё получается. Осталось преодолеть ещё одну ступень», – сказал Медведев в интервью на корте после матча.
За победу на турнире Медведев поспорит с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-й номер рейтинга).
