«Осталось преодолеть ещё одну ступень». Медведев — о выходе в финал турнира в Брисбене

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира АТР-250 в австралийском Брисбене. В матче 1/2 финала россиянин обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена (6:4, 6:2).

«Это первый турнир в году, так что сейчас немного легче концентрироваться, пока ещё не сыграно много матчей, а ты не «сгорел». Рад, глядя на то, как играю. На корте борюсь за каждый мяч, стараюсь выиграть, пока что всё получается. Осталось преодолеть ещё одну ступень», – сказал Медведев в интервью на корте после матча.

За победу на турнире Медведев поспорит с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-й номер рейтинга).