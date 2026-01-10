Скидки
Главная Теннис Новости

Свитолина — о победе над Йович в 1/2 финала Окленда: примерно знала, что стоит ожидать

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над американкой Ивой Йович в полуфинале турнира WTA-250 в Окленде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Окленд (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:45 МСК
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Ива Йович
35
США
Ива Йович
И. Йович

– Приятно выиграть в двух сетах. Вчера был большой бой, сегодня тоже, особенно в первом сете. Ева играла очень хорошо, мне пришлось по-настоящему бороться, глубоко «копать», искать свою игру. Я очень рада, что смогла завершить матч в двух сетах и сэкономить немного энергии перед финалом.

– Что вас больше всего впечатлило в её игре, что вы отметили для себя после первой очной встречи с такой молодой соперницей?
– Мы тренировались вместе перед турниром, поэтому я примерно знала, что стоит ожидать. Но даже тогда она действительно удивила меня тем, как бьёт по мячу, насколько хорошо двигается по корту. Так что, без сомнений, в будущем её ждёт ещё очень много титулов, – сказала Свитолина в интервью на корте после матча.

За победу на турнире Свитолина поборется с китаянкой Ван Синьюй (57-й номер рейтинга).

Комментарии
