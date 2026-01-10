Скидки
Кори Гауфф прокомментировала победу над Игой Швёнтек на United Cup

Кори Гауфф прокомментировала победу над Игой Швёнтек на United Cup
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку мирового рейтинга, в матче полуфинала турнира United Cup. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 12:20 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я не упустила возможности, которые были у меня в первых двух матчах. Она играла хорошо. Возможно, была одна ошибка с бэкхенда. Но после этого она показывала лучший теннис. Но я знала, как играть против неё, чтобы всё получилось», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Сборная Польши выиграла в полуфинале United Cup — 2026 у национальной команды США матч-микст и стала вторым финалистом турнира.

