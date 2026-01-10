Кори Гауфф прокомментировала победу над Игой Швёнтек на United Cup
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку мирового рейтинга, в матче полуфинала турнира United Cup. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 12:20 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Я не упустила возможности, которые были у меня в первых двух матчах. Она играла хорошо. Возможно, была одна ошибка с бэкхенда. Но после этого она показывала лучший теннис. Но я знала, как играть против неё, чтобы всё получилось», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Сборная Польши выиграла в полуфинале United Cup — 2026 у национальной команды США матч-микст и стала вторым финалистом турнира.
