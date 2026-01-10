Кори Гауфф прокомментировала победу над Игой Швёнтек на United Cup

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку мирового рейтинга, в матче полуфинала турнира United Cup. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

«Я не упустила возможности, которые были у меня в первых двух матчах. Она играла хорошо. Возможно, была одна ошибка с бэкхенда. Но после этого она показывала лучший теннис. Но я знала, как играть против неё, чтобы всё получилось», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Сборная Польши выиграла в полуфинале United Cup — 2026 у национальной команды США матч-микст и стала вторым финалистом турнира.