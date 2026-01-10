Скидки
«Какое-то время опережал Карлоса и Янника». Руне — об уровне своей игры до травмы ахилла

Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением, насколько велика была разница в игре между ним и лидерами рейтинга АТР испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером до того, как он порвал ахиллово сухожилие.

– В чём разница между вами, Алькарасом и Синнером?
– До травмы главной разницей была стабильность. Новак, Рафа и Роджер умели делать то, что делают, стабильно на протяжении всего сезона. Это не врождённый талант — это дисциплина. Несколько лет назад я какое-то время опережал Карлоса и Янника, но я был нестабилен и потерял это преимущество. Слишком распылялся, был молод — возможно, мне нужно было пройти через это как часть естественного развития, а они становились всё более дисциплинированными. Теперь мне нужно скорректировать свою дисциплину, и травма — хорошее начало. Реабилитацию невозможно пройти без дисциплины, день за днём, – приводит слова Руне Marca.

Напомним, 22-летний Руне проходит реабилитацию после того, как порвал ахиллово сухожилие в октябре 2025 года во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме (Швеция).

