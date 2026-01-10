«Приятно удивлён». Хуркач — о своём уровне игры после возвращения в тур

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач оценил свой уровень игры на турнире United Cup – 2026. Эти соревнования стали для Хуркача первыми с июня 2025 года, летом поляк перенёс операцию на колене и восстанавливался.

— Как бы вы оценили свой уровень игры? Удивлены ли вы, что показываете такой теннис, учитывая, что это ваш первый турнир после очень долгого перерыва?

— И да, и нет. В каком-то смысле приятно удивлён, потому что я действительно очень долго не играл, это мой первый турнир. Возвращаясь после такого длительного периода, впервые в жизни, никогда не знаешь, чего ожидать. С другой стороны, я проделал огромную работу вне корта. Даю себе время, чтобы вернуться на свой уровень, а может быть, и выйти на ещё более высокий. Возможно, также помогло, что на этой неделе у меня было чуть меньше ожиданий, – сказал Хуркач в интервью на корте после встречи с Тейлором Фрицем в рамках полуфинала United Cup.

Сборная Польши вышла в финал United Cup – 2026, где за победу на турнире поспорит со сборной Швейцарии.