Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Приятно удивлён». Хуркач — о своём уровне игры после возвращения в тур

«Приятно удивлён». Хуркач — о своём уровне игры после возвращения в тур
Комментарии

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач оценил свой уровень игры на турнире United Cup – 2026. Эти соревнования стали для Хуркача первыми с июня 2025 года, летом поляк перенёс операцию на колене и восстанавливался.

— Как бы вы оценили свой уровень игры? Удивлены ли вы, что показываете такой теннис, учитывая, что это ваш первый турнир после очень долгого перерыва?
— И да, и нет. В каком-то смысле приятно удивлён, потому что я действительно очень долго не играл, это мой первый турнир. Возвращаясь после такого длительного периода, впервые в жизни, никогда не знаешь, чего ожидать. С другой стороны, я проделал огромную работу вне корта. Даю себе время, чтобы вернуться на свой уровень, а может быть, и выйти на ещё более высокий. Возможно, также помогло, что на этой неделе у меня было чуть меньше ожиданий, – сказал Хуркач в интервью на корте после встречи с Тейлором Фрицем в рамках полуфинала United Cup.

Сборная Польши вышла в финал United Cup – 2026, где за победу на турнире поспорит со сборной Швейцарии.

Материалы по теме
Медведев — снова в финале Брисбена! Семь лет назад он остановился в шаге от титула
Медведев — снова в финале Брисбена! Семь лет назад он остановился в шаге от титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android