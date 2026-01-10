Скидки
«Для него нет ничего невозможного». Руне — о потенциальном 25-м титуле Джоковича на ТБШ

Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением, способен ли 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завоевать ещё один титул на «мэйджорах».

«То, что делает Новак, впечатляет. На каждом турнире он как минимум доходит до полуфиналов, и люди всё говорят, когда он остановится? С Новаком никогда не знаешь. То, что он уже сделал, — это невозможно. Если бы вы спросили меня про любого другого игрока его возраста, я бы сказал, что выиграть ещё один «Шлем» невозможно. Но если речь о Новаке, для него нет ничего невозможного», – приводит слова Руне Marca.

