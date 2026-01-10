Скидки
Гауфф стала второй теннисисткой, которой удалось выиграть четыре матча подряд у Швёнтек

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала второй теннисисткой, которой удалось одержать четыре подряд победы над представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку мирового рейтинга. Ранее подобное достижение установила представительница Латвии Елена Остапенко, которая выиграла у польки уже шесть встреч подряд.

United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 12:20 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Сегодня, 10 января, Гауфф обыграла Швёнтек в матче полуфинала турнира United Cup. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Сборная Польши выиграла в полуфинале United Cup — 2026 у национальной команды США матч-микст и стала вторым финалистом турнира.

