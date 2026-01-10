Соболенко — о матче с Муховой: в некоторых розыгрышах она показывала фантастический теннис
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинале турнира WTA-500 над чешкой Каролиной Муховой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
20
Каролина Мухова
К. Мухова
«Она невероятная. Были розыгрыши, в которых она просто переигрывала и показывала фантастический теннис, так что мне оставалось только аплодировать.
Да, несколько раз мне было тяжело против неё. Я рада, что сегодня с самого начала была сосредоточена, смогла показать очень хороший теннис, постоянно оказывать на неё давление и выиграть матч в двух сетах. Это действительно здорово», – сказала Соболенко на пресс-конференции после окончания матча.
За победу на турнире Соболенко поборется с украинкой Мартой Костюк.
