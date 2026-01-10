Скидки
Соболенко — о матче с Муховой: в некоторых розыгрышах она показывала фантастический теннис

Соболенко — о матче с Муховой: в некоторых розыгрышах она показывала фантастический теннис
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинале турнира WTA-500 над чешкой Каролиной Муховой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Она невероятная. Были розыгрыши, в которых она просто переигрывала и показывала фантастический теннис, так что мне оставалось только аплодировать.

Да, несколько раз мне было тяжело против неё. Я рада, что сегодня с самого начала была сосредоточена, смогла показать очень хороший теннис, постоянно оказывать на неё давление и выиграть матч в двух сетах. Это действительно здорово», – сказала Соболенко на пресс-конференции после окончания матча.

За победу на турнире Соболенко поборется с украинкой Мартой Костюк.

