Елена Рыбакина прокомментировала выступление на турнире WTA-500 в Брисбене
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подвела итоги выступления на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала соревнований она неожиданно проиграла чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Елена выложила пост на своей странице в социальных сетях.
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
20
Каролина Мухова
К. Мухова
«Спасибо, Брисбен. Всегда приятно играть здесь. Увидимся в следующий раз», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.
В 2025 году победительницей турнира в Брисбене стала четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.
