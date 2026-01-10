Елена Рыбакина прокомментировала выступление на турнире WTA-500 в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подвела итоги выступления на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала соревнований она неожиданно проиграла чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Елена выложила пост на своей странице в социальных сетях.

«Спасибо, Брисбен. Всегда приятно играть здесь. Увидимся в следующий раз», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

В 2025 году победительницей турнира в Брисбене стала четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.