Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина прокомментировала выступление на турнире WTA-500 в Брисбене

Елена Рыбакина прокомментировала выступление на турнире WTA-500 в Брисбене
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подвела итоги выступления на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала соревнований она неожиданно проиграла чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Елена выложила пост на своей странице в социальных сетях.

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		2 6
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Спасибо, Брисбен. Всегда приятно играть здесь. Увидимся в следующий раз», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

В 2025 году победительницей турнира в Брисбене стала четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
«Победа на ТБШ — моя цель». Рыбакина начинает новый сезон после титула на Итоговом турнире
«Победа на ТБШ — моя цель». Рыбакина начинает новый сезон после титула на Итоговом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android