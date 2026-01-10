Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти дебютирует в топ-5 мирового рейтинга по итогам турнира в Гонконге

Лоренцо Музетти дебютирует в топ-5 мирового рейтинга по итогам турнира в Гонконге
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти дебютирует в топ-5 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинальном матче он одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:5, 6:4 в пользу итальянского спортсмена.

За титул Музетти поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в случае победы сможет впервые в карьере попасть в топ-10 мирового рейтинга.

Турнир ATP-250 в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующим чемпионом является француз Александр Мюллер. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.

Материалы по теме
Бублик — в финале Гонконга! Медведев тоже победил, а Рублёв проиграл. LIVE!
Live
Бублик — в финале Гонконга! Медведев тоже победил, а Рублёв проиграл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android