Лоренцо Музетти дебютирует в топ-5 мирового рейтинга по итогам турнира в Гонконге

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти дебютирует в топ-5 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинальном матче он одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:5, 6:4 в пользу итальянского спортсмена.

За титул Музетти поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в случае победы сможет впервые в карьере попасть в топ-10 мирового рейтинга.

Турнир ATP-250 в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующим чемпионом является француз Александр Мюллер. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.