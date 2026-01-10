«Отличный способ начать 2026 год». Алькарас — о победе в выставочном матче с Синнером

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над итальянцем Янником Синнером в выставочном матче, который прошёл в Инчхоне (Южная Корея). Алькарас одержал победу со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

«Отличный способ начать 2026 год — сыграть вместе с Янником в Корее! Спасибо всем, кто пришёл поддержать нас, за вашу любовь на протяжении этой недели!» – написал Алькарас в одной из социальных сетей.

Отметим, Алькарас решил не принимать участие в официальных турнирах до старта Открытого чемпионата Австралии – 2026.

В сезоне-2025 Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника».