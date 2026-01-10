Швёнтек — о предстоящем матче с Бенчич на United Cup: постараюсь навязать ей свою игру

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча финала United Cup – 2026, в котором ей предстоит сыграть с швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Белинда сейчас играет очень хорошо. Мы давно знаем друг друга, и приятно видеть, как мощно она вернулась после рождения ребёнка.

Безусловно, это будет серьёзное испытание. Она любит быстрый теннис, первые два удара в каждом розыгрыше будут очень важны, потому что она мощно бьёт. Я постараюсь быть готовой и навязать свою игру», – сказала Швёнтек на пресс-конференции United Cup.