Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о предстоящем матче с Бенчич на United Cup: постараюсь навязать ей свою игру

Швёнтек — о предстоящем матче с Бенчич на United Cup: постараюсь навязать ей свою игру
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча финала United Cup – 2026, в котором ей предстоит сыграть с швейцаркой Белиндой Бенчич.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:30 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Белинда сейчас играет очень хорошо. Мы давно знаем друг друга, и приятно видеть, как мощно она вернулась после рождения ребёнка.

Безусловно, это будет серьёзное испытание. Она любит быстрый теннис, первые два удара в каждом розыгрыше будут очень важны, потому что она мощно бьёт. Я постараюсь быть готовой и навязать свою игру», – сказала Швёнтек на пресс-конференции United Cup.

Материалы по теме
Родила ребёнка и взлетела на 892 места в рейтинге. Бенчич получила награду «Камбэк года»
Родила ребёнка и взлетела на 892 места в рейтинге. Бенчич получила награду «Камбэк года»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android