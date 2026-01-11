Соболенко — Костюк: онлайн-трансляция финала в Брисбене начнётся не ранее 9:00 мск

Сегодня, 11 января состоится финальный матч турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и украинская теннисистка Марта Костюк (26-й номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 9:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Марта Костюк.

Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-0 (1-0 на харде). Арина побеждала Марту в Дубае-2022 (6:4, 6:1). Остальные встречи они провели на грунте («Ролан Гаррос» — 2023, Мадрид-2025 и Рим-2025).

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.