Соболенко — Костюк: онлайн-трансляция финала в Брисбене начнётся не ранее 9:00 мск
Сегодня, 11 января состоится финальный матч турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и украинская теннисистка Марта Костюк (26-й номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 9:00 по московскому времени.
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
26
Марта Костюк
М. Костюк
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Марта Костюк.
Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-0 (1-0 на харде). Арина побеждала Марту в Дубае-2022 (6:4, 6:1). Остальные встречи они провели на грунте («Ролан Гаррос» — 2023, Мадрид-2025 и Рим-2025).
Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.
