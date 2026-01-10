Скидки
Теннис

Синнер опубликовал пост после поражения от Алькараса в выставочном матче в Южной Корее

Синнер опубликовал пост после поражения от Алькараса в выставочном матче в Южной Корее
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после поражения в выставочном матче от испанца Карлоса Алькараса в Инчхоне (Южная Корея). Матч завершился со счётом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу Алькараса.

«Очень рад снова вернуться на корт. Сегодня получил огромное удовольствие! Спасибо Карлосу за отличный матч и всем болельщикам, которые пришли поддержать. Совсем скоро увидимся в Австралии!» – написал Синнер в своём аккаунте в социальной сети Х.

24-летний Синнер начнёт свой новый сезон на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Итальянец является действующим чемпионом турнира.

