Теннис

Стефанос Циципас завёл отношения с американской теннисисткой
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас состоит в отношениях с 28-летней американкой Кристен Томс. Она является бывшей теннисисткой, выступавшей за университетскую команду. Об этом стало известно после того, как Циципас опубликовал видео путешествия в Намибию. Пара уже провела совместный отпуск.

Ранее Циципас продолжительное время состоял в отношениях с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

В сезоне-2025 27-летний Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» Стефанос в первом круге проиграл на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» и US Open дошёл до второго круга.

