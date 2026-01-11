Скидки
«Лучший капитан». Бенчич — о влиянии Вавринки на сборную Швейцарии на United Cup

«Лучший капитан». Бенчич — о влиянии Вавринки на сборную Швейцарии на United Cup
11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о том, какое влияние оказывает своим присутствием Стэн Вавринка на сборную Швейцарии во время матчей United Cup – 2026. Ранее сборная Швейцарии обыграла Бельгию со счётом 2–1 и вышла в финал турнира.

«Я просто должна сказать: Стэн подталкивает меня в моих одиночных встречах, потом он старается сам в своих матчах, а затем ведёт нас к победе в миксте. Даже не знаю, что сказать. Это просто невероятно.

Видно, как ты вкладываешь в это сердце. Лучший капитан (улыбается)», – сказала Бенчич на пресс-конференции United Cup.

За победу на турнире сборная Швейцарии сыграет с Польшей, которая ранее обыграла США (2–1).

