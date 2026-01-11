«Ситуация может ухудшиться». Фонсека рассказал о причинах снятия с турнира в Аделаиде

24-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека раскрыл подробности причины снятия с турнира АТР-250 в австралийской Аделаиде.

«Я родился с проблемной спиной и иногда чувствую боль сильнее, чем обычно. Пять лет назад у меня уже был стрессовый перелом, понимаю, что это всегда будет присутствовать в моей повседневной жизни, в моём теле, поэтому мне нужно научиться с этим справляться.

Сейчас делаю всё возможное, чтобы восстановиться: мы сделали МРТ и увидели, что ничего серьёзного нет, хотя ситуация может ухудшиться. Единственное, чего мы хотим, — быть на 100% готовыми перед возвращением на корт.

В последние дни на тренировках я чувствовал, что понемногу становлюсь лучше с каждым днём, но трудно сказать, готов ли я на все 100% или нет. Мы делаем всё возможное, чтобы полностью восстановиться и сыграть на Открытом чемпионате Австралии — это наша главная цель, хотя окончательное решение мы ещё не приняли», – приводит слова Фонсеки Punto De Break.