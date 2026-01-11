«Это не то, что я хотела сказать». Костюк — о словах в адрес физических данных Соболенко

26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свои слова, сказанные в адрес первой ракетки мира Арины Соболенко. Ранее украинка призналась, что ей сложнее конкурировать с лидерами тура Игой Швёнтек и Ариной Соболенко из-за особенностей телосложения.

«Через несколько дней, когда всё это стало резонансным, была опубликована вторая статья. Сначала у меня была мысль самой что-то написать, потому что это не то, что я хотела сказать. Но когда вышла вторая статья, подумала: ну всё, ситуация, можно сказать, уже прояснена. Если бы я сказала что-то неправильно, извинилась или связалась бы с ними. У меня нет с этим проблем. Мне кажется, что не так много людей прочитали вторую статью, потому что она уже не была кликбейтом — никакой драмы, неинтересно. Но да, я знала, что именно сказала, поэтому была спокойна», — сказала Костюк на пресс-конференции.

Отметим, Костюк встретится с Соболенко в финале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) 11 января.