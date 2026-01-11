Скидки
Хуркач — о предстоящей встрече с Вавринкой: он показывает потрясающий теннис на United Cup

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от предстоящего матча финала United Cup – 2026, в котором ему предстоит сыграть со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Встреча состоится 11 января.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Не начался
1 2 3
         
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Это будет весёлый матч со Стэном. Он показывает потрясающий теннис на этом турнире. Очевидно, что это его последний сезон в туре и за ним очень вдохновляюще наблюдать. Будет интересный вызов, я с нетерпением его жду», – сказал Хуркач на пресс-конференции United Cup.

40-летний Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Вавринка – экс третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

