Хуркач — о предстоящей встрече с Вавринкой: он показывает потрясающий теннис на United Cup

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от предстоящего матча финала United Cup – 2026, в котором ему предстоит сыграть со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Встреча состоится 11 января.

«Это будет весёлый матч со Стэном. Он показывает потрясающий теннис на этом турнире. Очевидно, что это его последний сезон в туре и за ним очень вдохновляюще наблюдать. Будет интересный вызов, я с нетерпением его жду», – сказал Хуркач на пресс-конференции United Cup.

40-летний Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Вавринка – экс третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.