Даниил Медведев — Брэндон Накашима: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Брисбене

Сегодня, 11 января, чемпион US Open – 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с американцем 33-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой в финале турнира в Брисбене. Матч начнётся ориентировочно в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Брэндон Накашима в финале турнира в Брисбене.

Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:2. Накашима, в свою очередь, за выход в финал одолел соотечественника Александра Ковачевича.

Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Накашимой – 2:0 в пользу россиянина. В последний раз соперники встречались в апреле 2025 года в четвёртом круге турнира в Мадриде.