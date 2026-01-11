Даниил Медведев — Брэндон Накашима: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Брисбене
Сегодня, 11 января, чемпион US Open – 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с американцем 33-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой в финале турнира в Брисбене. Матч начнётся ориентировочно в 11:30 мск.
Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Брэндон Накашима в финале турнира в Брисбене.
Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:2. Накашима, в свою очередь, за выход в финал одолел соотечественника Александра Ковачевича.
Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Накашимой – 2:0 в пользу россиянина. В последний раз соперники встречались в апреле 2025 года в четвёртом круге турнира в Мадриде.
Комментарии
