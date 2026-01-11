Элина Свитолина выиграла турнир WTA-250 в Окленде
13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), одолев в финале китаянку Ван Синьюй (57-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Окленд (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 07:20 МСК
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
57
Ван Синьюй
В. Синьюй
По ходу матча Свитолина подала навылет семь раз, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. Синьюй сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни один из четырёх заработанных брейк-пойнтов.
Свитолина является бронзовым призёром Олимпиады-2020, победительницей Итогового турнира WTA (2018).
