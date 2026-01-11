Скидки
Элина Свитолина — Ван Виньюй, результат матча 11 января 2026, счёт 2:0, финал; WTA 250 Окленд

Элина Свитолина выиграла турнир WTA-250 в Окленде
13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), одолев в финале китаянку Ван Синьюй (57-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Окленд (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Ван Синьюй
57
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

По ходу матча Свитолина подала навылет семь раз, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. Синьюй сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни один из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

Свитолина является бронзовым призёром Олимпиады-2020, победительницей Итогового турнира WTA (2018).

Сетка турнира WTA-250 в Окленде
