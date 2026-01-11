Скидки
Теннис

Свитолина — о титуле в Окленде: особенный, потому что в прошлом году тут выиграл мой муж

Свитолина — о титуле в Окленде: особенный, потому что в прошлом году тут выиграл мой муж
Комментарии

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вспомнила слова своего мужа французского теннисиста Гаэля Монфиса (69-й номер рейтинга ATP) перед турниром в Окленде (Новая Зеландия). Сегодня, 11 января, в финале Свитолина обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Окленд (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Ван Синьюй
57
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

«Эта победа была особенной, потому что в прошлом году этот турнир выиграл мой муж. В этом году он сказал мне: «Если ты не выиграешь в этом году, я даже не знаю, что тебе сказать», — сказала Свитолина в интервью на корте после матча.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина поженились в 2021 году. В 2022-м украинка родила дочь Скай.

Элина Свитолина выиграла турнир WTA-250 в Окленде
