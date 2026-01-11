Скидки
Теннис

Соболенко — Костюк: белоруска выиграла первый сет финала WTA-500 в Брисбене

Соболенко — Костюк: белоруска выиграла первый сет финала WTA-500 в Брисбене
Комментарии

Сегодня, 11 января, проходит финальный матч турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором играют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и украинская теннисистка Марта Костюк (26-й номер рейтинга).

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Первый сет остался за Соболенко. Она завершила партию со счётом 6:4.

Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-0 (1-0 на харде). Арина побеждала Марту в Дубае-2022 (6:4, 6:1). Остальные встречи они провели на грунте («Ролан Гаррос» — 2023, Мадрид-2025 и Рим-2025).

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко, она защищает титул.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии
