Соболенко — Костюк: белоруска выиграла первый сет финала WTA-500 в Брисбене
Поделиться
Сегодня, 11 января, проходит финальный матч турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором играют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и украинская теннисистка Марта Костюк (26-й номер рейтинга).
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
Первый сет остался за Соболенко. Она завершила партию со счётом 6:4.
Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-0 (1-0 на харде). Арина побеждала Марту в Дубае-2022 (6:4, 6:1). Остальные встречи они провели на грунте («Ролан Гаррос» — 2023, Мадрид-2025 и Рим-2025).
Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко, она защищает титул.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2026
-
10:28
-
09:53
-
09:50
-
09:18
-
08:30
-
06:00
-
00:52
-
00:52
-
00:30
-
00:11
- 10 января 2026
-
23:58
-
23:48
-
23:05
-
22:52
-
21:51
-
21:12
-
20:38
-
20:23
-
20:14
-
19:17
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:33
-
17:40
-
17:18
-
16:52
-
16:34
-
16:15
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:22
-
15:02
-
14:42