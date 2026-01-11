Скидки
Арина Соболенко защитила титул победительницы турнира WTA-500 в Брисбене

Арина Соболенко защитила титул победительницы турнира WTA-500 в Брисбене
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальной встрече она обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк (26-е место в рейтинге). Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

По ходу матча Соболенко сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Костюк подала навылет три раза, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Арина Соболенко защитила титул победительницы, она выиграла турнир в прошлом году.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
