Соболенко выиграла 22-й титул в карьере. Это 3-й показатель среди действующих теннисисток

Соболенко выиграла 22-й титул в карьере. Это 3-й показатель среди действующих теннисисток
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Сегодня, 11 января, она победила на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в финале обыграв украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Соболенко обогнала свою соотечественницу, двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Викторию Азаренко по количеству титулов (21).

Теперь Арина Соболенко занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток. Больше неё титулов завоевали только американка Винус Уильямс (49) и полька Ига Швёнтек (25).

Арина Соболенко защитила титул победительницы турнира WTA-500 в Брисбене
