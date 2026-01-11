Скидки
Соболенко одержала 75-ю победу в статусе первой ракетки мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, защитившая титул победительницы турнира WTA-500 в Брисбене, одержала 75-ю победу в статусе первой ракетки мира. Она стала девятой теннисисткой, достигшей такого показателя с 1990 года. Об этом сообщает OptaAce.

Соболенко делит первое место по количеству матчей, необходимых для достижения 75 побед, с австралийкой Эшли Барти.

В финале турнира в Брисбене Соболенко одолела 26-ю ракетку мира украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Впервые спортсменка оказалась на наивысшей строчке рейтинга 11 сентября 2023 года, выйдя в финал Открытого чемпионата США.

Соболенко является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».

