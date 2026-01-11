Соболенко одержала 75-ю победу в статусе первой ракетки мира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, защитившая титул победительницы турнира WTA-500 в Брисбене, одержала 75-ю победу в статусе первой ракетки мира. Она стала девятой теннисисткой, достигшей такого показателя с 1990 года. Об этом сообщает OptaAce.
Соболенко делит первое место по количеству матчей, необходимых для достижения 75 побед, с австралийкой Эшли Барти.
В финале турнира в Брисбене Соболенко одолела 26-ю ракетку мира украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:3.
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
Впервые спортсменка оказалась на наивысшей строчке рейтинга 11 сентября 2023 года, выйдя в финал Открытого чемпионата США.
Соболенко является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».
