«Играю с болью в сердце». Костюк высказалась об Украине после поражения от Соболенко
26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк произнесла речь об Украине после поражения в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) от лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко (4:6, 3:6).
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
«Я хочу сказать несколько слов об Украине. Я играю каждый день с болью в сердце. Тысячи людей сейчас без света и горячей воды. На улице -20 градусов. Очень больно жить в такой реальности каждый день. Моя сестра спит под тремя одеялами из-за холода дома. Меня невероятно тронуло и обрадовало, что на этой неделе я увидела так много украинских флагов», — сказала Костюк после матча.
