«Оказываю давление». Соболенко намекнула бойфренду на свадьбу после титула в Брисбене
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к своему бойфренду Георгиосу Франгулису после финала на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче за титул она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:3.
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
«Спасибо моему парню. Надеюсь, скоро я смогу называть тебя как-то иначе, да? Я просто оказываю дополнительное давление», — сказала Соболенко после матча.
27-летняя Арина Соболенко состоит в отношениях с бразильским автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом с 2024 года. Ему 37 лет.
