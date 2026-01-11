«Оказываю давление». Соболенко намекнула бойфренду на свадьбу после титула в Брисбене

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к своему бойфренду Георгиосу Франгулису после финала на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче за титул она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:3.

«Спасибо моему парню. Надеюсь, скоро я смогу называть тебя как-то иначе, да? Я просто оказываю дополнительное давление», — сказала Соболенко после матча.

27-летняя Арина Соболенко состоит в отношениях с бразильским автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом с 2024 года. Ему 37 лет.