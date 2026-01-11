Арина Соболенко обратилась к Марте Костюк после очного финала на турнире в Брисбене

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к украинке Марте Костюк после финального матча на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче за титул Соболенко победила со счётом 6:4, 6:3.

«Прежде всего хочу поздравить Марту и её команду с невероятным началом сезона. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, мы ещё много раз встретимся в финалах, чтобы показать великолепный теннис!» — сказала Соболенко после матча.

В Брисбене Арина Соболенко завоевала 22-й титул WTA в одиночном разряде. Теперь она занимает единоличное третье место по победам на турнирах среди действующих теннисисток.