Музетти — Бублик: казахстанец выиграл первый сет в финале турнира в Гонконге
В эти минуты на турнире категории ATP-250 в Гонконге проходит финальный матч, в котором встречаются седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти и казахстанец Александр Бублик, занимающий 11-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет встречи остался за Бубликом на тай-брейке — 7:6 (7:2). Продолжительность партии составила 50 минут.
Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|4
11
Александр Бублик
А. Бублик
До финала в Гонконге на турнирах ATP Бублик и Музетти играли трижды. В счёте личных встреч ведёт Александр со счётом 2:1.
Александр Бублик дебютирует в десятке лучших теннисистов мира, если завоюет титул в Гонконге. Лоренцо Музетти при любом исходе войдёт в топ-5 рейтинга ATP.
