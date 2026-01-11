Скидки
Музетти — Бублик: казахстанец выиграл первый сет в финале турнира в Гонконге

Музетти — Бублик: казахстанец выиграл первый сет в финале турнира в Гонконге
Комментарии

В эти минуты на турнире категории ATP-250 в Гонконге проходит финальный матч, в котором встречаются седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти и казахстанец Александр Бублик, занимающий 11-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет встречи остался за Бубликом на тай-брейке — 7:6 (7:2). Продолжительность партии составила 50 минут.

Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		4
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

До финала в Гонконге на турнирах ATP Бублик и Музетти играли трижды. В счёте личных встреч ведёт Александр со счётом 2:1.

Александр Бублик дебютирует в десятке лучших теннисистов мира, если завоюет титул в Гонконге. Лоренцо Музетти при любом исходе войдёт в топ-5 рейтинга ATP.

