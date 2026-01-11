Музетти — Бублик: казахстанец выиграл первый сет в финале турнира в Гонконге

В эти минуты на турнире категории ATP-250 в Гонконге проходит финальный матч, в котором встречаются седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти и казахстанец Александр Бублик, занимающий 11-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет встречи остался за Бубликом на тай-брейке — 7:6 (7:2). Продолжительность партии составила 50 минут.

До финала в Гонконге на турнирах ATP Бублик и Музетти играли трижды. В счёте личных встреч ведёт Александр со счётом 2:1.

Александр Бублик дебютирует в десятке лучших теннисистов мира, если завоюет титул в Гонконге. Лоренцо Музетти при любом исходе войдёт в топ-5 рейтинга ATP.