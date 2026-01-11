Бенчич победой над Швёнтек открыла счёт в финале турнира United Cup
11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек в матче женского противостояния в финале турнира United Cup, тем самым открыв счёт в пользу своей команды. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:3 в пользу Бенчич.
United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:35 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
По ходу матча Швёнтек подала навылет шесть раз, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Бенчич сделала два эйса, также допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.
Далее у мужчин сразятся поляк Хуберт Хуркач и швейцарец Стэн Вавринка. В случае ничьей между двумя командами будет проведён матч-микст.
