Теннис

Ига Швёнтек — Белинда Бенчич, результат матча 11 января 2026, счёт 0:2, финал; турнир United Cup

Бенчич победой над Швёнтек открыла счёт в финале турнира United Cup
Комментарии

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек в матче женского противостояния в финале турнира United Cup, тем самым открыв счёт в пользу своей команды. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:3 в пользу Бенчич.

United Cup. Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:35 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

По ходу матча Швёнтек подала навылет шесть раз, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Бенчич сделала два эйса, также допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Далее у мужчин сразятся поляк Хуберт Хуркач и швейцарец Стэн Вавринка. В случае ничьей между двумя командами будет проведён матч-микст.

Сетка турнира United Cup
Новости. Теннис
