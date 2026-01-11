Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Накашима: россиянин выиграл первый сет в финале турнира в Брисбене

Медведев — Накашима: россиянин выиграл первый сет в финале турнира в Брисбене
Комментарии

В эти минуты на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) проходит финальный матч, в котором встречаются 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Брэндон Накашима, занимающий 33-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет встречи остался за Медведевым со счётом 6:2. Продолжительность партии составила 50 минут.

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		6
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Медведев ведёт 2-0 по личным встречам. Оба предыдущих поединка между ними прошли на «Мастерсах» — на харде во втором круге Индиан-Уэллса-2023 (6:4, 6:3) и на грунте в четвёртом раунде Мадрида-2025 (3:6, 6:1, 6:4).

По итогам турнира в Брисбене Даниил Медведев поднимется на 12-ю строчку мирового рейтинга.

Материалы по теме
Медведев — в сете от титула! Бублик чемпион Гонконга, Соболенко — Брисбена. LIVE!
Live
Медведев — в сете от титула! Бублик чемпион Гонконга, Соболенко — Брисбена. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android