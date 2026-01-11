Медведев — Накашима: россиянин выиграл первый сет в финале турнира в Брисбене

В эти минуты на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) проходит финальный матч, в котором встречаются 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Брэндон Накашима, занимающий 33-ю строчку рейтинга ATP. Первый сет встречи остался за Медведевым со счётом 6:2. Продолжительность партии составила 50 минут.

Медведев ведёт 2-0 по личным встречам. Оба предыдущих поединка между ними прошли на «Мастерсах» — на харде во втором круге Индиан-Уэллса-2023 (6:4, 6:3) и на грунте в четвёртом раунде Мадрида-2025 (3:6, 6:1, 6:4).

По итогам турнира в Брисбене Даниил Медведев поднимется на 12-ю строчку мирового рейтинга.