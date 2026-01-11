Скидки
Лоренцо Музетти — Александр Бублик, результат матча 11 января 2026, счет 0:2, финал ATP 250 Гонконг

Александр Бублик завоевал титул на турнире ATP-250 в Гонконге, в финале победив Музетти
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале он обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Музетти пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге ATP Александр поднимется на 10-е место, тем самым дебютировав в десятке лучших теннисистов мира.

