Бублик дебютирует в топ-10 после победы на турнире в Гонконге

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере войдёт в топ-10 мирового рейтинга ATP. Сегодня, 11 января, в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге он обыграл седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Бублик с 11-й позиции поднимется на 10-ю. Он обойдёт британца Джека Дрейпера.

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Бублика на турнирах ATP. За последний год Александр выиграл пять трофеев.

В 2025 году он завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.